Baierbrunn (ots) - Die Deutschen sind im Großen und Ganzenzufrieden mit sich und ihrem Leben. Das ist das Ergebnis einerrepräsentativen Umfrage im Auftrag des Gesundheitsmagazins "ApothekenUmschau". Eine große Mehrheit (85,9 %) fühlt sich demnach insgesamtsehr wohl in ihrer Haut und in ihrem Leben. Was andere über siedenken, interessiert dabei nach eigener Aussage nur wenige. "Ich binso, wie ich bin und das ist gut so", äußern drei Viertel derBefragten (73,7 %). Fast ebenso viele (72,7 %) sagen von sich, siehätten gelernt, nicht zu kritisch mit sich selbst zu sein und ihreProbleme nicht zu ernst zu nehmen. Mehr als zwei Drittel (69,9 %)meinen, ihre persönlichen Probleme und Schwachstellen belasteten sienicht weiter. Allerdings sagen auch zwei von fünf der Befragten (40,1%), sie arbeiteten ständig an sich selbst - an ihrem Äußeren, ihrerFitness oder ihrer Weiterbildung - um für alle Anforderungen derheutigen Zeit gerüstet zu sein.Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsmagazins"Apotheken Umschau", durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnbergbei 1.998 Männern und Frauen ab 14 Jahren.