Wohlbehalten durch den Winter: Batterietest gehört zum Wintercheck

--------------------------------------------------------------Multimedia Press Releasehttp://ots.de/aAuAx--------------------------------------------------------------Hannover (ots) - Sinken die Temperaturen und werden die Tagekürzer, ist es an der Zeit sein Auto in die Werkstatt zu bringen, umes für den Winter fit zu machen: Der Wechsel auf Winterreifen und einLichttest sind für Autofahrer selbstverständlich. Die Autobatteriewird aber oft vernachlässigt, obwohl diese in der kalten Jahreszeitbesonders beansprucht wird. Nur wer regelmäßig seineFahrzeugbatterie in der Fachwerkstatt testen lässt, vermeidet geradeim Winter unangenehme Überraschungen. Die neueste ADAC-Statistikzeigt, dass 39% aller Autopannen auf die Batterie zurückzuführensind.Kälte, Eis und Schnee sind nicht die einzigen Ursachen, die derAutobatterie im Winter zusetzen. Die unregelmäßige Nutzung des Wagensoder vorwiegende Kurzstreckenfahrten beeinflussen die Startkrafteiner Batterie. "Ein häufiger Irrtum von Autofahrern ist, dass beiausgeschaltetem Motor die Batterie keine Energie liefern muss",erklärt Dr. Christian Rosenkranz, Entwicklungsleiter beimBatteriehersteller Johnson Controls. "Aber Systeme, wie Alarmanlagen,Türschlösser, Keyless-Go-Funktion und Navigationssysteme, benötigenauch dann Energie, wenn das Auto geparkt ist. Frontheizung undBelüftung sind im Winter umso stärker im Dauereinsatz. All dies trägtzur Entladung der Batterie bei." Eine regelmäßige Wartung derBatterie sollte einmal im Jahr von einer Fachwerkstatt durchgeführtwerden. Der Service ist in der Regel kostenlos und dauert nur wenigeMinuten.Den vollständigen Artikel mit Bild- und Videomaterial finden Siehier: http://ots.de/aAuAxFür weitere Informationen kontaktieren Sie:Johnson Controls Power Solutions EMEAChristian Riedel,Director Communications EMEATel: +49 511 975 1094Email: Christian.M.Riedel@jci.comOriginal-Content von: Johnson Controls Power Solutions EMEA, übermittelt durch news aktuell