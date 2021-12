Wohin geht es nun, Lockheed Martin?

An der Börse New York notiert die Aktie Lockheed Martin am 02.12.2021, 00:56 Uhr, mit dem Kurs von 333.32 USD. Die Aktie der Lockheed Martin wird dem Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" zugeordnet.

Wie Lockheed Martin derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,73 ist die Aktie von Lockheed Martin auf Basis der heutigen Notierungen 67 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (50,25) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Lockheed Martin beläuft sich mittlerweile auf 363,64 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 333,32 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -8,34 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 346,93 USD. Somit ist die Aktie mit -3,92 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Lockheed Martin aktuell 3,29. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,11 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Lockheed Martin bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.