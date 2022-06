Wohin geht es nun, Bank of Mellon?

Für die Aktie Bank Of Mellon aus dem Segment "Asset Management & Custody Banken" wird an der heimatlichen Börse New York am 10.06.2022, 08:45 Uhr, ein Kurs von 44.04 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Bank Of Mellon auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Bank Of Mellon hat mit einer Dividendenrendite von 3,23 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5.04%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt -1,81. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bank Of Mellon-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für Bank Of Mellon liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 7 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Bank Of Mellon aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 58,23 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (44,04 USD) könnte die Aktie damit um 32,21 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Bank Of Mellon-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Bank Of Mellon beläuft sich mittlerweile auf 53,75 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 44,04 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,07 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 45,48 USD. Somit ist die Aktie mit -3,17 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".