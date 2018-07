Wohin geht die Reise, Zhejiang East Crystal Electronic?

Per 24.07.2018 wird für die Aktie Zhejiang East Crystal Electronic am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 10,05 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektronische Komponenten".Nach einem bewährten Schema haben wir Zhejiang East Crystal Electronic auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 2066,94 ist die Aktie von Zhejiang East Crystal Electronic auf Basis der heutigen Notierungen 470 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Electrical Equipment" (362,56) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

