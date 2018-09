Wohin geht die Reise, Och-Ziff Capital Management?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Och-Ziff Capital Management, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 21.09.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 1,65 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Och-Ziff Capital Management auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Och-Ziff Capital Management ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Och-Ziff Capital Management-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,55, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 75,38, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 1,61 und liegt mit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Asset Management) von 40,63. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Och-Ziff Capital Management auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 4,82 % ist Och-Ziff Capital Management im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asset Management (4,94 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,12 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.