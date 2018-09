Wohin geht die Reise, Nordstrom?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordstrom":

Für die Aktie Nordstrom stehen per 03.09.2018, 21:56 Uhr 62,85 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Nordstrom zählt zum Segment "Kaufhäuser".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Nordstrom entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Nordstrom beläuft sich mittlerweile auf 50,07 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 62,85 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +25,52 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 54,27 USD. Somit ist die Aktie mit +15,81 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,35 Prozent und liegt damit 1,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Retail - Discretionary, 3,55). Die Nordstrom-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Nordstrom wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 12 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Nordstrom-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (1 Buy, 4 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Nordstrom liegt im Mittel wiederum bei 50,9 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 62,85 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -19,01 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Nordstrom insgesamt die Einschätzung "Hold".