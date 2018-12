Wohin geht die Reise, Net Pacific?

Per 12.12.2018 wird für die Aktie Net Pacific am Heimatmarkt Singapore der Kurs von 0,03 SGD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Spezialisierte Finanzen".

Net Pacific haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Net Pacific liegt bei einem Wert von 11,76. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Specialty Finance" (KGV von 20,78) unter dem Durschschnitt (ca. 43 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Net Pacific damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Net Pacific investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,23 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Specialty Finance einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,8 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Net Pacific. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.