Wohin geht die Reise, Mack-Cali Realty?

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Mack-Cali Realty per 30.11.2018 bei 21,66 USD.

Mack-Cali Realty haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,77 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Mack-Cali Realty damit 4,82 Prozent unter dem Durchschnitt (4,05 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Real Estate" beträgt 4,05 Prozent. Mack-Cali Realty liegt aktuell 4,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Mack-Cali Realty-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Mack-Cali Realty-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mack-Cali Realty vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 21,33 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -1,51 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (21,66 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Mack-Cali Realty somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Mack-Cali Realty mit einem Wert von 308,11 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Real Estate" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 95,93 , womit sich ein Abstand von 221 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.