Wohin geht die Reise, K-Bro Linen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie K-Bro Linen, die im Segment "Diversified Support Services" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 13.11.2018 an ihrer Heimatbörse Toronto mit 35,72 CAD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für K-Bro Linen entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: K-Bro Linen erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,74 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Consumer Services"-Branche sind im Durchschnitt um 3,53 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -2,79 Prozent im Branchenvergleich für K-Bro Linen bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,47 Prozent im letzten Jahr. K-Bro Linen lag 10,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der K-Bro Linen-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 37,46 CAD. Der letzte Schlusskurs (35,72 CAD) weicht somit -4,64 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (37,84 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,6 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der K-Bro Linen-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die K-Bro Linen-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der K-Bro Linen liegt bei 65,98, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die K-Bro Linen bewegt sich bei 68,03. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".