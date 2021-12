Wohin geht die Reise, Illumina?

Illumina, ein Unternehmen aus dem Markt "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen", notiert aktuell (Stand 19:53 Uhr) mit 382.58 USD stark im Plus (+1 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unsere Analysten haben Illumina nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Illumina als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 2 Hold, 2 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Illumina vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 463,38 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 22,33 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 378,8 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Illumina mit einer Rendite von 9,51 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Die "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 26,82 Prozent. Auch hier liegt Illumina mit 17,32 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 1892,1 ist die Aktie von Illumina auf Basis der heutigen Notierungen 2677 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" (68,13) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".