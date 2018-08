Herbalife Nutrition: Lohnt sich das?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Herbalife Nutrition, die im Segment "Persönliche Produkte" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 14.08.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 57,45 USD.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Herbalife Nutrition wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Herbalife Nutrition aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Herbalife Nutrition liegt im Mittel wiederum bei 88,88 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 57,45 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 54,7 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Herbalife Nutrition insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Herbalife Nutrition erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 83,99 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Consumer Products"-Branche sind im Durchschnitt um 7,68 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +76,3 Prozent im Branchenvergleich für Herbalife Nutrition bedeutet. Der "Consumer Staples"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,64 Prozent im letzten Jahr. Herbalife Nutrition lag 81,34 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Die Aktie von Herbalife Nutrition gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 24,08 insgesamt 17 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Consumer Products", der 28,9 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".