Wohin geht die Reise bei GEA GROUP nach dem aktuellen Kursverlust?

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

Heute startete die GEA GROUP-Aktie mit 31,50 Euro in den Börsentag. Der gestrige Schlusskurs in Höhe von 31,40 Euro ergibt eine Kursveränderung von -0,25 Prozent. Die aktuellen Kurse zeigen, dass die MDAX -Aktie bei derzeit 31,40 Euro liegt. Das heißt, auf Monatsbasis liegt die Aktie bei 0,00 Prozent. Auf das Jahr gesehen hat sich GEA GROUP also um -11,39 Prozent verändert! Die Technologie-Aktie hat alles ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.