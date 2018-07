Wohin geht die Reise, First Pacific?

Der Kurs der Aktie First Pacific stand am 25.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Hong Kong bei 3,63 HKD. Der Titel wird der Branche "Multi-Sektor Holdings" zugerechnet.Unsere Analysten haben First Pacific nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Dividende: Bei einer Dividende von 3,72 % ist First Pacific im Vergleich zum Branchendurchschnitt Consumer Products (4,94 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,22 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

