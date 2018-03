Wohin geht die Reise bei FREENET AG NA O.N. nach dem aktuellen Kursgewinn?

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Die FREENET AG NA O.N.-Aktie eröffnete heute Morgen den Handelstag mit 24,60 Euro. Der letzte Schlusskurs lag in Höhe von 24,47 Euro. Das ergibt immerhin eine Veränderung um 0,98 Prozent. Die TecDAX -Aktie liegt mit dem aktuellen Kurs von 24,71 Euro in den Märkten und somit auf Monatsbasis von -14,02 Prozent. Zum Vergleich: Auf Jahressicht hat FREENET AG NA O.N. sich um -19,36 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.