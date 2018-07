China State Construction Engineering: Wo soll das nur hinführen?

An der Börse Shanghai schloss die China State Construction Engineering-Aktie am 24.07.2018 mit dem Kurs von 5,94 CNH. Die China State Construction Engineering-Aktie wird dem Segment "Bauwesen" zugeordnet.Wie China State Construction Engineering derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der China State Construction Engineering-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 6,37 CNH. Der letzte Schlusskurs (5,94 CNH) weicht somit -6,75 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 5,63 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,51 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für China State Construction Engineering ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die China State Construction Engineering-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

