Mainz (ots) -An der Mosel, in der Pfalz, im Hunsrück oder am Rhein: Kaum einWeg, kaum ein Waldrand an dem nicht irgendjemand seinen Schuttabgekippt hat. Meist sieht man auf den ersten Blick, dass ein Hausoder eine Wohnung renoviert wurde und die Reste einfach in der Natur"entsorgt" wurden. Illegale Müllablagerungen haben wieder deutlichzugenommen. Erwischt werden die Verursacher nur selten, denn dieArbeit von Abfalldetektiven, Ordnungsämtern und Polizei ist ein Kampfgegen Windmühlen. Nur, warum wird die Natur bei uns wieder so starkvermüllt - trotz der vielen Wertstoffhöfe und Annahmestellen? Warumwird so viel Bauschutt illegal entsorgt? Sind die Verursacher zufaul, wollen sie Geld sparen oder ist die Entsorgung zu kompliziert?"Zur-Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Jörg Armbrüster ist denUmweltsünden im Norden von Rheinland-Pfalz nachgegangen und wolltewissen, was wirklich dahinter steckt.Weitere Themen der Sendung:- Sind die Haftanstalten noch unter Kontrolle? Nicht nur in Dieznehmen die Probleme zu- Gewalt gegen Arme und Obdachlose: Warum das Leben auf der Straßegefährlicher geworden ist- Umstrittene Klinik-Fusionen: Krankenhaus Mayen unter DruckModeration: Britta Krane"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.