Woher kommt der Kursverlust bei WINCOR NIXD.?

Heute startete die WINCOR NIXD.-Aktie mit 63,10 Euro in den Börsentag. Am Ende des letzten Handelstages lag der Schlusskurs bei 63,00 Euro. Das ergibt eine Veränderung um -0,48 Prozent. Die Monatsbasis-Analyse der SDAX -Aktie zeigt eine Veränderung von -4,27 Prozent. Der aktuelle Stand liegt bei 62,70 Euro. Auf das Jahr gesehen hat sich WINCOR NIXD. also um -11,53 Prozent verändert! Die EDV Hersteller/Hardware-Aktie liegt aktuell ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.