Woher kommt der Kursverlust bei JENOPTIK?

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Die JENOPTIK-Aktie eröffnete heute Morgen den Handelstag mit 34,22 Euro. Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 34,36 Euro, veränderte sich also um -3,96 Prozent. Weil der aktuelle Kurs jetzt bei 33,00 Euro steht, liegt die TecDAX -Aktie auf Monatsbasis bei einer Performance von -7,93 Prozent. JENOPTIK hat sich somit im Vergleich auf Jahressicht um 42,10 Prozent verändert. Die Technologie-Aktie hat ... Mehr lesen...

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.