Woher kommt der Kursverlust bei HEID. DRUCK?

Die HEID. DRUCK-Aktie eröffnete heute Morgen den Handelstag mit 2,47 Euro. Der gestrige Schlusskurs in Höhe von 2,45 Euro ergibt eine Kursveränderung von -3,52 Prozent. Die SDAX -Aktie liegt mit dem aktuellen Kurs von 2,36 Euro in den Märkten und somit auf Monatsbasis von 4,15 Prozent. Zum Vergleich: Auf Jahressicht hat HEID. DRUCK sich um -19,86 Prozent verändert. Die Maschinenbau-Aktie hat alles in allem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.