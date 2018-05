Woher kommt der Kursverlust bei DT. TELEKOM?

Heute Morgen startete die DT. TELEKOM-Aktie mit 13,61 Euro. War das schon alles für heute? Der Kurs schloss am vorherigen Handelstag in Höhe von 13,45 Euro, veränderte sich also um -4,92 Prozent. Durch die Kursveränderung der DAX -Aktie liegt der Wert im Moment bei 13,45 Euro und damit bei -3,93 Prozent auf Monatsbasis. Zum Vergleich: Auf Jahressicht hat DT. TELEKOM sich um -22,66 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.