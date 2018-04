Woher kommt der Kursgewinn bei MORPHOSYS?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Heute startete die MORPHOSYS-Aktie mit 83,90 Euro in den Börsentag. Mit einer Performance von aktuell 2,91 Prozent lag der Schlusskurs gestern bei 84,05 Euro. Die TecDAX -Aktie liegt mit dem aktuellen Kurs von 86,50 Euro in den Märkten und somit auf Monatsbasis von -1,87 Prozent. Auf das Jahr gesehen hat sich MORPHOSYS also um 64,80 Prozent verändert!

Die Marktkapitalisierung der Pharma+Gesundheit-Aktie liegt bei 2.434.505.000 Euro. Einen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.