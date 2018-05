Woher kommt der Kursgewinn bei HORNBACH HOLD.ST O.N.?

Die HORNBACH HOLD.ST O.N.-Aktie startet mit 66,10 Euro in einen neuen Börsentag! Vor der Veränderung um 0,30 Prozent lag der letzte Schlusskurs in Höhe von 65,90 Euro. Die SDAX -Aktie liegt mit dem aktuellen Kurs von 65,90 Euro in den Märkten und somit auf Monatsbasis von -0,60 Prozent. HORNBACH HOLD.ST O.N. hat sich somit im Vergleich auf Jahressicht um -7,01 Prozent verändert. Die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.