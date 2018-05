Woher kommt der Kursgewinn bei HELLA KGAA HUECK+CO. O.N.?

Der Kaufpreis für eine HELLA KGAA HUECK+CO. O.N.-Aktie bei Handelsstart lag heute bei 54,40 Euro. Am Ende des letzten Handelstages lag der Schlusskurs bei 54,40 Euro. Das ergibt eine Veränderung um 0,37 Prozent. Die MDAX -Aktie steht aktuell bei 54,60 Euro und damit auf Monatsbasis bei 2,35 Prozent. Auf der 12-Monatsbasis hat sich der Kurs der HELLA KGAA HUECK+CO. O.N. also um 18,04 Prozent ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.