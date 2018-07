Woher kommt der Kursgewinn bei FMC?

Weitere Suchergebnisse zu "FMC":

Die FMC-Aktie startet mit 85,64 Euro in einen neuen Börsentag! Vor der Veränderung um 0,12 Prozent lag der letzte Schlusskurs in Höhe von 85,60 Euro. Die DAX -Aktie steht aktuell zurzeit bei 85,70 Euro. Auf Monatsbasis heißt das -0,88 Prozent Veränderung. Zum Vergleich: Auf Jahressicht hat FMC sich um 2,55 Prozent verändert. Die Pharma+Gesundheit-Aktie hat alles in allem eine Marktkapitalisierung von 26.378.495.530 Euro.

Den aktuellen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.