Woher kommt der Kursgewinn bei E.ON?

Wer heute beim Handelsstart eine E.ON-Aktie kaufen wollte, musste 8,41 Euro bezahlen. Schloss der Kurs am vorangegangenen Handelstag in Höhe von 8,35 Euro, veränderte er sich im Vergleich zu heute um 1,32 Prozent. Die Monatsbasis-Analyse der DAX -Aktie zeigt eine Veränderung von -5,72 Prozent. Der aktuelle Stand liegt bei 8,46 Euro. Auf der 12-Monatsbasis hat sich der Kurs der E.ON also um -16,00 Prozent

Ein Beitrag von Kaufsignal-KI.