Woher das Geld kommt - und wohin das Geld fließt: Wachsende Herausforderungen bei der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung

Frankfurt und Atlanta (ots/PRNewswire) - TerroristischeOrganisationen finanzieren sich mit den verschiedensten illegalenAktivitäten, wie die beiliegende Infografik (http://images.solutions.lexisnexis.com/web/lexisnexis/%7b7c3ac0c3-4ad3-43d9-a875-21278aa247e0%7d_infografik_wie_terroristen_ihre_gelder_sichern_und_ausgeben.pdf?utm_campaign=bi17.emeanurt.ctfgerman&utm_medium=banner&utm_source=photo-press-release&utm_content=infografik-terroristen&source=pr) vonLexisNexis® Risk Solutions zeigt. Dieses Geld wird gewaschen und kanndann auch mithilfe legaler Geschäfte für die eigenen, illegalenZwecke eingesetzt werden.Mit den veränderten Strukturen terroristischer Organisationen -vermehrt über staatliche Grenzen hinweg und dezentralisiert - wachsendie Herausforderungen bei der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung.Deshalb ist es zunehmend wichtig, Instrumente zu nutzen, dieVerbindungen zwischen Unternehmen und Geldbewegungen herstellenkönnen und Muster identifizieren, die auf eine verdächtige Aktivitäthinweisen. Der Einsatz intelligenter Technologien hilft schon jetzt,Finanztransaktionen mit hohem Risiko zu erkennen. Die wachsendeVerfügbarkeit von Instrumenten für Big Data-Analysen gewinnt dabeizunehmend an Bedeutung.Doch es gibt nach wie vor erhebliche Herausforderungen. Der Erfolghängt dabei nicht nur von den Banken ab, sondern auch von derZusammenarbeit zwischen dem Finanzsektor, denStrafverfolgungsbehörden und Regierungen. Konflikte zwischenDatenschutzrichtlinien und den Anforderungen der Bekämpfung derTerrorismusfinanzierung müssen zufriedenstellend gelöst werden. ZumBeispiel dann, wenn auf der einen Seite verlangt wird, diePrivatsphäre ihrer Kunden zu wahren. Und es auf der anderen Seiteerforderlich ist, Daten zu teilen.Die Infografik steht hier (http://images.solutions.lexisnexis.com/web/lexisnexis/%7b7c3ac0c3-4ad3-43d9-a875-21278aa247e0%7d_infografik_wie_terroristen_ihre_gelder_sichern_und_ausgeben.pdf?utm_campaign=bi17.emeanurt.ctfgerman&utm_medium=banner&utm_source=photo-press-release&utm_content=infografik-terroristen&source=pr) zum Download bereit(PDF).Über Lösungen zum Thema Geldwäsche informiert SieSeyfi Günay, Sales Director, EMEA (Seyfi.Gunay@lexisnexisrisk.com)Über LexisNexis® Risk SolutionsBei LexisNexis Risk Solutions sind wir davon überzeugt, dass sehrgute Daten und eine vertiefte Analyse das Risikomanagementverbessern. Über 40 Jahre Erfahrung sind die Grundlage für dasVertrauen, das unsere Kunden uns mit der Datenanalyse in ihrenOrganisationen entgegenbringen. Durch die Analyse erhalten siebelastbare Einblicke für das Risikomanagement und erzielen bessereErgebnisse, bei höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards.LexisNexis Risk Solutions sitzt im Ballungsraum Atlanta und betreutKunden in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen gehört zur RELX GroupPlc, einem weltweit führenden Anbieter für Informationen und Analysenvon Geschäftskunden in verschiedenen Ländern. Mehr Informationen aufder Website: http://www.lexisnexis.com/risk/intl/de/.Logo - http://mma.prnewswire.com/media/324390/LexisNexis_Risk_Solutions_Logo.jpgPDF - http://mma.prnewswire.com/media/472334/Infografik_Wie_Terroristen_ihre_Gelder_sichern_und_ausgeben.pdfPressekontakt:cometis AGCarsten MichaelTel.: +49 611 - 20 585 5-18Email: michael@cometis.deLexisNexis® Risk SolutionsJean Creech AventDirectorBusiness ServicesMedia and Analyst RelationsTel.: +1 770-862-7978 oder +1 770-807-4816Email: jean.creech@lexisnexisrisk.comOriginal-Content von: LexisNexis Risk Solutions, übermittelt durch news aktuell