Wohenanalyse E.ON: enttäuschend!

Liebe Leser,

E.ON hat in der abgelaufenen Woche keine besonderen Kursverluste hinnehmen müssen, allerdings mehrere charttechnisch bedenkliche Zeichen gesetzt. Jetzt wird es spannend, meinen Chartanalysten. Zwischen gut 50 % Potenzial und einem Seitwärtstrend sind verschiedene Entwicklungen möglich, so die Charttechniker. Im Einzelnen: Übergeordnet ist E.ON noch immer in einem mächtigen charttechnischen Aufwärtstrend. Die Aktie läuft seit Sommer entlang einer schwankenden, aber letztlich stetigen Aufwärtstrendgeraden nach oben.

Dabei hat der Wert allerdings innerhalb der vergangenen Woche 4 % abgegeben. Das Monatsergebnis ist somit auch negativ. Vor allem aber wurde die wichtige runde Marke von 10 Euro unterkreuzt. Die Aktie hat möglicherweise darunter gelitten, dass die Politik derzeit die Energieversorgung für die Jamaika-Koalition verhandelt. Dennoch bleiben noch 55 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 40 % halten und 5 % verkaufen.

Doch: 15,41 Euro sind aus Sicht der Chartanalysten das bestmögliche Ziel. Hier war am 5. Dezember 2014 das bisherige 5-Jahres-Hoch erobert worden.

Technische Analysten: Formal alles in Ordnung

Die technische Seite sieht derzeit E.ON im Aufwärtstrend. Erst bei 8,42 Euro sei der formale Aufwärtstrend beendet. Dies entspricht weiterhin einem kräftigen Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.