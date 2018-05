Wofür steht der 3 Monats EURIBOR?

Bei der Frage, was man unter dem 3 Monats EURIBOR versteht, ist es zunächst wichtig zu klären, was denn über der EURIBOR ist. EURIBOR ist die Abkürzung für die Euro Inter Bank Offered Rate. Bei diesem EURIBOR handelt es sich um einen Referenzzinssatz für Termingelder im Interbankengeschäft, die in Euro notiert sind. Die rechtliche Grundlage für diesen gemeinsamen Referenzzinssatz wurde im ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.