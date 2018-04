Wörterbuch der Hörakustik auf www.biha.de / Hörakustiker geben Einblick in ihre Welt

Mainz (ots) - Otoplastik, Knochenleitung - wie bitte? Audiometrie,Perzentilanalyse - bitte was? Hörakustiker benutzen diese Begriffetagtäglich. Aber was für die Berufsgruppe der Hörakustiker zum Alltaggehört, ist für Menschen, die mit Hörproblemen Rat suchen, oftNeuland.Aus diesem Grund erklärt die Bundesinnung der Hörakustiker (biha)die alltäglichen und doch speziellen Begrifflichkeiten rund ums Hörenin Kurzvideos und hat so ein "Wörterbuch der Hörakustik"zusammengetragen.Die Begriffe stammen zumeist aus der Audiologie und Akustik -darin sind Hörakustiker Spezialisten. Sie sind die Profis für gutesHören mit all seinen Facetten und verfügen außerdem noch überfundiertes Wissen aus der Audiometrie, Medizin, Psychologie undHörsystemtechnik sowie über praktische Fertigkeiten zur Ohrabformung,Reparaturtechnik und Hörsystemanpassung mittels spezieller Software.Wer zum Beispiel wissen möchte, was eine Otoplastik ist und wannsie zum Einsatz kommt, kann sich unter www.biha.de in der RubrikFilme informieren (https://www.biha.de/pages/filme.php). In ein- bisfünfminütigen Video-Tutorials erklären Spezialisten der biha einfachund für jeden verständlich, was sich hinter den Fachbegriffenwirklich verbirgt. Das "Wörterbuch der Hörakustik" wird nach und nachweiter vervollständigt. Alle Beiträge finden sich unter www.biha.deund im YouTube-Kanal der Bundesinnung der Hörakustiker aufhttps://www.youtube.com/channel/UCZMyJGE-AP71JT9JyiWNOjg/videos."Wir Hörakustiker sehen uns als Botschafter für gutes Hören",erklärt Marianne Frickel, Präsidentin der biha und selbstHörakustiker-Meisterin. "Neben der Beratung und Hörsystemversorgunggehört dazu auch, dass wir unsere Kunden nicht mit Fachbegriffenallein dastehen lassen, sondern sie an der Welt des Hörens teilhabenlassen. Aus diesem Grund haben wir das Wörterbuch ins Leben gerufen."Denn nicht jeder weiß, dass eine Otoplastik, auch Ohrpassstückgenannt, eine individuelle Ohrabformung ist. Sie hilft nicht nurHörsystemträgern, sondern wird bei Gehörschutz und/oder In-Ohr-Hörernsowie dem In-ear-Monitoring verwendet.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit 6.300Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mitqualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnungder Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch fürdie begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen undNachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisierter - wenn der gesetzliche Anspruch besteht - die Kostenübernahmedurch die gesetzlichen Krankenversicherungen und steht für Wartungund Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem gewissen Grad zurVerfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischemZubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus derAkustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und überpraktische Fertigkeiten zur Audiometrie.Pressekontakt:Bundesinnung der Hörakustiker KdöR (Biba)Dr. Juliane SchwochE-Mail: schwoch@biha.deTelefon: 06131-965 60-28Original-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell