"Die Wölfe siegen"! - Der VfL Wolfsburg ist Trikotmeister der Bundesligasaison 2018/19 (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Auch in diesem Jahr fand der von der Mediadesign Hochschule insLeben gerufene Wettbewerb "Trikotmeister" statt. Alle 18 Clubs der 1.Fußballbundesliga Herren wurden wieder eingeladen, ihr Saisontrikoteinzureichen und sich damit der Jury, die aus Dozenten undStudierenden aus dem Fachbereich Modedesign der MD.H Düsseldorfbesteht, zu stellen.Zum zwölften Mal wurde das beste Mannschaftstrikot der Saisonbestimmt. Unter der Leitung von Prof. Martina Becker setzte sich am08. August 2018 der VfL Wolfsburg souverän durch. Die Wölfeüberzeugten die Juryteilnehmer mit sportlichem Grün und gewannendamit zum ersten Mal den Titel des Trikotmeisters!Sie punkteten in den Kategorien Gesamteindruck des Outfits,Innovation/Design, Labeling/Farbharmonie, Funktionalität(Material/Details), Verarbeitung/Passform/Schnitt und Nachhaltigkeit.Besonders dieser letzte Punkt lag der Jury sehr am Herzen.Erfreulicherweise entwickeln immer mehr Sportartikelherstellernachhaltige Konzepte für ihre Kollektionen.Auffällig in dieser Saison ist der Trend zu einer meist ruhigenund tonigen Optik. Grafische Muster, Längs- oder Querstreifen, diezum Teil aus feinen, unterbrochenen Streifen bestehen, sind farblichmeist dezent abgestimmt. Ein besonderes modisches Gespür habenWolfsburg und Frankfurt gezeigt, die durch schöne Farbkontraste einebesondere Note erzielen konnten. Hertha BSC setzt mit einem blockigenLängsstreifenmuster im Alleingang auf noch mehr Kontrast. Ansonstentummeln sich unter den 18 Trikots der 1. Fußballbundesliga entwederUnis oder dicke Blockeinsätze auf Brust und Schultern inunterschiedlichen Varianten.Neben dem Gewinner der vorherigen Saison, RB Leipzig, konnten sichzuvor Vereine wie Borussia Dortmund, der FC Ingolstadt, Bayer 04Leverkusen und Hannover 96 mit dem Titel des Trikotmeistersschmücken.Spritzig kommt es rüber, das neue Siegertrikot! Innovation in derFarbkombination überzeugt und setzt sich damit gegenüber den anderenVereinen durch. Cool und dynamisch, ein dezenter Eyecatcher, nichtlaut, sondern mit Understatement. Nicht überladen, aber mit schönenDetails im Ausschnitt und Nacken. Das Handwerkszeug ist nicht neu,nur gekonnt eingesetzt. Eine gelungene Weiterentwicklung des Trikotsder letzten Saison. Trotz eingeschränkter Fernsehtauglichkeitaufgrund der in X-Form gedruckten Streifen auf dem Vorderteil fährtdieser Dress ganz klar in der Pole Position!Dicht auf den Fersen des Siegers setzte sich die EintrachtFrankfurt auf Platz 2 durch. Ganz in Schwarz mit dunkelgrauenLängsstreifen dezent und elegant wie immer. Der VfB Stuttgart belegtin diesem Jahr in Weiss-Rot den dritten Platz.Der Vorjahressieger RB Leipzig rutschte mit seinem flammendenSchulterdruck auf den 8. Platz ab. Hertha BSC und TSG 1899 Hoffenheimkonnten die Jury nicht überzeugen und bilden somit dieSchlusslichter.Informationen zum Trikotmeisterwettbewerb und zur aktuellenRankingliste der Bundesligavereine finden sich unterwww.trikotmeister.deMEDIADESIGN HOCHSCHULE:Die Mediadesign Hochschule ist eine der führenden Hochschulen fürMedien und Design in Deutschland. Sie bildet in allen relevantenMedienbereichen den Nachwuchs von morgen aus. Im Sommersemester 2018sind mehr als 1.500 Studierende in den Bachelor- undMaster-Studiengängen Media Design, Game Design, Medien- undKommunikationsmanagement, Modedesign, Modemanagement und Digital FilmDesign an den Standorten Berlin, Düsseldorf und Münchenimmatrikuliert. Die kleinen Seminar-Gruppen ermöglichen eine engeZusammenarbeit mit den Professoren und Lehrenden und gewährleisten soeine kurze und praxisorientierte Studienzeit.Pressekontakt:Prof. Britta Wiemerb.wiemer@mediadesign.deProf. Martina Beckerm.becker@mediadesign.deTel. 0211 179393-0Web: www.mediadesign.deDie Studienstandorte der Mediadesign Hochschule:Franklinstraße 28-29 10587 Berlin, Tel.: 030 399266-0,info-ber@mediadesign.deWerdener Straße 4, 40227 Düsseldorf, Tel.: 0211 179393-0,info-dus@mediadesign.deClaudius-Keller-Straße 7, 81669 München, Tel: 089 450605-0,info-muc@mediadesign.deOriginal-Content von: MEDIADESIGN Hochschule für Design und Informatik, übermittelt durch news aktuell