Wölfe in NRW: WDR-Themenschwerpunkt am 13. März

Seit 20 Jahren leben wieder Wölfe in Deutschland. Sehr bald werdensich die ersten von ihnen in NRW ansiedeln. Der WDR widmet den wildenTieren am Dienstag, 13. März 2018, einen Thementag in Radio undFernsehen.Die Dokumentation "Familie Wolf - Gefährliche Nachbarn?" (20.15 bis21 Uhr, WDR Fernsehen) ist Ergebnis neuester wissenschaftlicherErkenntnisse und intensiver Recherchen. Alle Aufnahmen stammenausschließlich aus der freien Natur, kein Bild wurde in einem Gehegeoder mit zahmen Wölfen gedreht. Tierfilmer und Wolfskenner SebastianKoerner legte sich für diesen Film zwei Jahre lang in Niedersachsenauf die Lauer. Mit Hilfe seiner Aufnahmen und versteckterVideokameras gelang erstmals ein authentischer Einblick in dasPrivatleben von "Familie Wolf", der die Diskussion um die Raubtiereversachlichen soll.Hier setzt auch die Quarks-Sendung "Hilfe! Die Wölfe kommen - müssenwir uns fürchten?" (21 bis 21.45 Uhr, WDR Fernsehen) an. ModeratorRanga Yogeshwar möchte wissen, wie das Land und die Menschen in NRWauf den zukünftigen Mitbewohner vorbereitet sind. In verschiedenenThemenblöcken zeichnet "Quarks" unter anderem den Charakter desWolfes nach, geht auf den Wolf als Sehnsuchtssymbol für die wildeNatur ein, spricht mit Wolfsgegnern und beantwortet die Frage, wieman sich verhalten muss, wenn plötzlich ein Wolf vor einem steht."Planet Wissen" erzählt in "Ein Leben für den Wolf" (13 bis 14 Uhr,WDR Fernsehen) die Geschichte von Frank Faß. Er kündigte seinen Job,verkaufte sein Haus und gründete 2010 im niedersächsischen Dörverdenzusammen mit seiner Frau das erste Wolfcenter Deutschlands.Im Hörfunk geht "Leonardo" in WDR 5 am 13. März ab 15 Uhr den Fragennach, wo sich Wölfe in NRW ansiedeln können und ob von ihnen eineGefahr ausgeht. Einen Tag später (14. März) diskutiert "Leonardo" ab15 Uhr mit Hörerinnen und Hörern über die Frage, ob man Angst vor denWölfen haben muss. Auch WDR 2 und WDR 4 beschäftigen sich am 13. Märzmit dem Thema "Wölfe in NRW".Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de