Wochenrückblick – Aktienkurse wieder unter Druck. Steinhoff, Evotec, Nel, DIC Asset, K+S, ElringKlinger – News mit Wirkung

Wochenrückblick: Aktienkurse weiter unter Druck. Enttäuschende Quartalszahlen bei einigen US-Tech’s, weiterhin Ukraine-Unsicherheit und dabei das alle Aktienmärkte beherrschende Inflations-/Zinsthema. EZB war diese Woche dran – den Kursen half es nicht.

In dieser Woche wieder einiges an Einzelmeldungen, die Kurse nach unten rissen, wie bei Evotec, die durch das Scheitern Bayers bei einem gemeinsam entwickelten Wirkstoff, an die Risiken ihres Geschäfts erinnert wurden. Oder die eigentlich gut waren und „sell on good news“ die K+S Aktie herunterrissen. Dazu Übernahmeankündigungen im Immobiliensektor mit offenem Ausgang. Und bei Steinhoff könnte es demnächst eine neue Pepco-Erfolgsstory geben, zumindest indirekt. Und Taxonomiegewinner, und… SPANNEND.

Letzten Samstag gab es wieder unseren Wochenrückblick KW4: Aktienkurse mit Zinsangst. Steinhoff, Nel, Adler, BioNTech, paragon, Encavis, Aareal Bank, SFC Energy,… News.

Und Zeit für eine Grundsatzbetrachtung: 10 Mrd EUR EEG-Rücklage zum 31.12.2021:.Encavis PNE Energiekontor BayWa oder ABO Wind profitieren in unterschiedlichem Maße von der Strompreisentwicklung. Dazu etwas Hoffnung;

Montag – Wochenrückblick – Aktienkurse liess sich ganz gut an

Es ging bei 15.506,79 Punkten los und am Abend nach einem ruhigen Handelsverlauf schloss der Markt bei 15.471,20 Punkten. Modethema oder Riesenchance? Wird man sehen, aber: Dermapharm ein Cannabiswert? C³-Gruppe könnte DER Türöffner sein. Wäre doch mal eine Gelegenheit, oder? Dann Tagesgeschäft bei Lloyd Fonds, die Kapitalerhöhung starteten. Und die Aumann AG wächst deutlich.

Dann startete DIC Asset einen möglichen Übernahmekrimi: DIC Asset will Assets verdoppeln: Ankündigung eines Kaufgebots, um insgesamt 51% der VIB Vermögen zu erhalten. Und spontan konnten wir NACHFRAGEN, spannend: DIC Asset: Spontan äussert sich CEO S. Wärntges zum heutigen Übernahmeangebot. Strategie, Sinn, Ergebnis – nachgefragt!

Mehr als ein Modethema? Nel Asa Aktie in der Shortselling-Statistik vorne. Ein US Auftrag ändert daran erstmal nix.

Dienstag. Neuer Monat, neue Hoffnungen.

Am Dienstag startete der DAX mit 15.620,56 Punkten und liess Hoffnungen auf eine ruhige Woche mit grünen Vorzeichen aufkommen. Schlussstand bei 15.619,39 Punkten erhielt die Erwartungshaltung. Und selbst eine gescheiterte Übernahme konnte nicht wirklich stören: Wacker Chemie Aktie unbeeindruckt vom Scheitern der Siltronic Übernahme. Es könnte sogar mittelfristig mehr für die 30,38 % geben. Und die CLIQ Digital Aktie verliess den Abwärtstrend. Durch wesentlich bessere Zahlen für 2021 als erwartet, überrascht man den Kapitalmarkt. Logistikgewinner Hapag Lloyd mit starkem 2021. Wirklich stark.

Und wir schauten nach, was sich geändert hat, was man getan hat und ob man Wort gehalten hat: Microcap: Altech Advanced Material AG will am E-Mobilitäts Boom teilhaben. der CEO erläutert was sich in den letzten Monaten getan hat.

Und Mittwoch? Bleibt ok, aber ohne Schwung.

Nach einem Start bei 15.689,16 Punkten versucht der Markt einen weiteren Anstieg, ihm geht aber bei 16.736,52 Punkten die Puste aus. Am Ende schliesst der Markt bei 15.613,77 Punkten. Die AURELIUS Aktie robbt sich weiter an 30,00 EUR „ran“. Heute verkauft die Tochter Ideal Shopping Direct bereits die 2.Beteiligung in 2022. Und es entwickelt sich zum Krimi: DIC Asset AG: Auf Seiten der VIB Vermögen AG Widerstandsfront gegen Teilübernahmeangebot. Offenes Ende. Dazu nochmals die Argumentation von Sonja Wärntges für eine Teilübernahme. Star und Aschenputtel – so ähnlich und doch so anders: DEFAMA Aktie eilt von Rekord zu Rekord. Aktie der Deutsche Konsum REIT bleibt zurück. Gründe gibt es einige, aber irgendwann…

Donnerstag nach enttäuschenden US-Meldungen gehts abwärts

… eröffnet bei 15.565,94 Punkten und nach unten, schliesslich bei 15.368,47 Punkten aus dem Handel. Dass Unsicherheit Gift für Aktien ist, ist klar: Rational AG Aktie weit weg von den Sommer-Hochs, obwohl in 2021 fast wieder Vor-Corona-Niveau erreicht werden konnte. Aber Lieferkettenprobleme… Anders bei Nemetschek, die ihre Ziele übertrifft und „rundläuft“. Und auch wenn Gastronomie, Grossveranstaltungen und Events als Umsatzbringer coronabedingt litten: Berentzen lieferte 2021 ab. Dazu ist die Aktie der Vossloh im Tunnel. Licht bringt Australien?

Möglicherweise durch die EU-Kommission beflügelt: Siemens Energy: Taxonomie-Endfassung bestätigt H2-Nachrüstbarkeit von Gaskraftwerken. Und bei Siemens Gamesa kommt Sanierer. Passt. Und Chancen im Wasserstoffsektor auch für einen Automotive-Wert mit Zusatzchancen: ElringKlinger bewertet „nur“ als klassischer Automotive. Und was ist mit wachsendem E-Mobility-Geschäft und dass Airbus auf Elring’s Brennstoffzelle setzt?

Freitag – Aua. Tiefrot. Volatile Zeiten. Zinsangst im Schatten der Ukrainekrise

Nach dem Start bei 15.410,73 Punkten wurde es immer schlimmer. Am Ende gab es ein Minus von – 1,75 %, – 268,91 Punkten und einen XETRA-Schluss bei 15.099,56 Punkten – annähernd auf Tagestief geschlossen. Und ein Leuchtturm im Tal: Nel ASA Aktie heute wieder mal „grün“. Analysten von Goldman Sachs geben Rückendeckung. Dazu US-Energieversorger mit Order.

Immerhin die Hawesko läuft rund. Onlineboom liefert dafür die Basis. Und ein Mysterium der Börse oder einfach nur „normale Gewinnmitnahmen im fallenden Marktumfeld“: K+S Aktie handelte im Plus bevor eine Meldung über ein höheres EBITDA 2021 als erwartet zu einem Kursrückschlag führte. Wieso? Und die SFC Energy mit einem schönen Folgeauftrag.

Schock für einige Anleger: Kurseinbruch bei Evotec – Bayer stellt klinische Studien ein – that’s business. Aber Wirklichkeit tut weh.

Wochenrückblick – Aktienkurse in der KW 05 erinnern an Krisenmodus

Am Montag ging es bei 15.506,79 Punkten los und am Ende einer wieder mal frustrierenden Handels-Woche ging es mit 15.099,56 Punkten ins Wochenende. Und so bestätigen sich die Unkenrufe, dass hochvolatile Wochen vor uns liegen. Zinsängste, Enttäuschungen bei Meta oder Paypal oder Netflix – grosse Techwerte stehen unter Druck. Was hoch steigt, kann tief fallen. Gerade wenn Zinssteigerungen im Raum stehen, Inflationsängste sich breit machen. Vielleicht ist Gold gerade jetzt als Beimischung gar nicht so schlecht? GOLDSPARPLAN starten (beim Erstplatzierten von „2021 – Deutschlands BESTE Goldsparplananbieter“ vom HANDELSBLATT) ?

Aber wie geht es an den Märkten weiter? Was tun? Engagiert bleiben? Absichern mit Derivaten? Aussteigen und abwarten, bis sich die Märkte wieder gefangen haben? „Wechsel der Pferde“? Liquiditätsquote steigern? Oder Augen zu und durch? Volatilität. Fallende Kurse. Auch das ist Börse. Das gehört „dazu“. Ewige Kurssteigerungen, immer neuen Rekorde ist nicht jeden Tag. Naiv, das zu glauben. Aber jede Krise bietet auch neue Chancen – neue Kaufgelegenheiten.

Und wieder ein Wochenrückblick Aktienkurse auf der Kippe – so sieht es aus. Niemand trifft das absolute Tief. Ob es besser ist, zu warten, bis die Märkte wieder „gedreht haben“? Sache der Risikoneigung. Auch eine Frage des Anlagehorizonts. Je langfristiger das Engagement in Aktien angelegt ist, desto unwichtiger der Einstiegszeitpunkt.

AUGEN AUF. Absichern. Bewerten. Risiken abwägen. STOPS setzen.