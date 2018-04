Wochenprognose Steinhoff: Jetzt geht es schon um Alles!

Liebe Leser,

Steinhoff verdreht weiterhin Tradern die Augen. Die Aktie ist an sich aus charttechnischer Sicht unverändert auf dem Weg in einen massiven und deutlichen weiteren Negativlauf. Dennoch gibt es trotz der erreichten Rekordtiefs immer wieder den Versuch, nach oben auszubrechen. Trader freuen sich. Die Situation: Steinhoff befindet sich in einem überaus klaren charttechnischen Abwärtstrend. Dabei sind die Kurse um 0,21 Euro, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.