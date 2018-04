Wochenprognose Siemens-Aktie: Das ist ein unfassbares Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Liebe Leser,

Siemens hat in der vergangenen Woche minimal zugelegt. Die Aktie konnte damit das Monatsergebnis noch ausgeglichen halten. Dennoch sind aktuell die Notierungen auf dem Weg, sich weitaus besser zu präsentieren als derzeit abschätzbar. Denn: Die Aktie an sich ist in einem charttechnischen Abwärtstrend. Dabei allerdings können die Kurse darauf bauen, dass sie jüngste exakt in Höhe von gut 100 Euro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.