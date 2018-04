Wochenprognose Infineon-Aktie: Dies sit ein Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Liebe Leser,

Infineon ist in der abgelaufenen Woche um 2 % nach oben gerutscht. Dies hat die ohnehin relativ starke und deutlich unterschätzte charttechnische Ausgangsposition noch einmal verbessert, meinen charttechnische Spezialisten und nehmen den Wert ausdrücklich in den Blick. Konkret: Die Aktie ist in einem formalen charttechnischen Seitwärtstrend und kann sich trotz stärkerer Schwankungen relativ gut in diesem Fenster zwischen 20 und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.