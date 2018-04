Wochenprognose Geely: Jetzt wird es extrem interessant – für zwei Seiten

Liebe Leser,

Geely konnte in den vergangenen Tagen der zurückliegenden Woche den bisherigen Aufwärtstrend nicht ganz halten. Die Aktie ist um 3,3 % nach unten gerutscht und vergrößerte den Minusbetrag in zwei Wochen auf fast 6 %. Dennoch sieht es vielleicht auch in der neuen Woche gar nicht so schlecht aus, wie es sich zunächst anließ. Konkret: Die Aktie ist wieder in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.