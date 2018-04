Wochenprognose Deutsche Bank: Das geht in eine ganz bestimmte Richtung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank hat in der abgelaufenen Woche teils verwirrende Signale gesetzt. Das Unternehmen meldete, der neue Vorstandschef wolle Stellen in den USA abbauen und zudem das Investmentgeschäft reduzieren. Ist dies bloß hektische Reaktion auf die schlechten Zahlen? Wirtschaftlich orientierte Analysten zweifeln derzeit. Das Unternehmen hat in den ersten Monaten nur einen minimalen Gewinn ausweisen können. Der ist lächerlich niedrig im ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.