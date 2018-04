Wochenprognose Bitcoin Group: Das wird wohl sehr rasant!

Liebe Leser,

Die Bitcoin Group hat in der abgelaufenen Woche einige interessante Entwicklungen angedeutet. Chartanalysten rechnen mit einer sehr lebendigen weiteren Entwicklung des Wertes in den kommenden Handelstagen und -wochen. Die Dynamik des Titels sei groß. Im Einzelnen: Der Wert ist in den vergangenen Handelstagen immerhin auf dem bisherigen Niveau stehen geblieben, jedenfalls in etwa. Die Aktie hatte zuvor massiv verloren und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.