Wochenprognose Barrick Gold-Aktie: Goldfans dürfen sich freuen….

Weitere Suchergebnisse zu "Barrick Gold":

Liebe Leser,

Barrick Gold hat in der abgelaufenen Woche gleich um mehr als 4 % zugelegt. Dies gilt als erfreuliches Signal, so die Chartanalysten, die in den vorhergehenden Wochen oftmals einen charttechnischen Abwärtstrend beklagten. Nun scheint sich das Blatt zu wenden. Im Detail: Die Aktie konnte binnen Wochenfrist nicht nur 4 % zulegen, sondern gleichzeitig die Unterstützung in Höhe von gut 10 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.