Wochenprognose BASF: Das ist besser als viele denken!

Liebe Leser,

BASF konnte in der abgelaufenen Woche mit einem kleinen Plus von 2 % Punkte sammeln. Damit schiebt sich der Wert wieder in den Fokus von Chartanalysten, die nach neuen Gelegenheiten am an sich schwachen Markt suchen. Die Aktie könnte sogar massive Potenziale in sich bergen, heißt es nun. Im Detail: BASF ist auch in den beiden vergangenen Wochen insgesamt geklettert. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.