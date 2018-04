Wochenprognose Allianz-Aktie: Diese Aktie kann JETZT 200 Euro schaffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

die Allianz konnte in den abgelaufenen Wochen einen kleinen Aufschlag schaffen, nachdem es bis Ende März noch so aussah, als solle der Wert deutlich nach unten rutschen „können“. Die Kurse sind derzeit wieder in einen übergeordneten charttechnischen Seitwärtstrend eingerückt. Dabei sollte der Ausbruch nach oben folgen können, so heißt es. Denn: In dieser Woche sind mehr als 1,4 % Plus ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.