Wochenprognose Aixtron: Diese Aktie kann 20% gewinnen!

Liebe Leser,

Aixtron konnte in der vergangenen Woche wichtige Zeichen setzen. Die Aktie ist zwar etwas gefallen, hat aber charttechnisch deutliche Spuren am Markt in Richtung Aufwärtstrend setzen können. Dabei sind die Kurse in jeder Form noch in der Lage, mehr als 20 % Gewinn zu schaffen. Im Einzelnen: Die Aktie hat innerhalb von zwei Wochen sogar gut 10 % abgegeben. Dennoch: ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.