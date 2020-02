Wochengewinner TecDAX: Software AG, Infineon, Aixtron

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Rutschte der TecDAX in der vorgegangenen Woche noch um mehr als fünf Prozent ab, konnte sich der Technologieindex in der vergangenen Woche bereits wieder deutlich von diesen Verlusten erholen. Zum einen rückt die Sorge vor den möglichen konjunkturellen Auswirkungen durch das Coronavirus weiter in den Hintergrund, zum anderen sorgten überraschend gute Zahlen vom US-Arbeitsmarkt für eine verbesserte Stimmung bei den Anlegern.

