Wochengewinner TecDAX: New Work, Infineon, Deutsche Telekom

Anders, als der große Bruder DAX, konnte der deutsche Technologieindex TecDAX seine Kursrallye der letzten Wochen in der abgelaufenen Handelswoche nicht fortsetzen. Auf Wochensicht verlor der TecDAX 1,1 Prozent auf 2.854 Punkte.

Trotzdem konnte zahlreiche im Index enthaltene Einzelwerte teils kräftig zulegen. Am deutlichsten fiel das Wochenplus bei New Work, Infineon und der Deutschen Telekom aus.

New Work: +11,9 Prozent auf 217,50



