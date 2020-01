Wochengewinner DAX: Wirecard, FMC, Infineon

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Nach TecDAX und MDAX schafft es in der abgelaufenen Handelswoche (KW04) nun auch der deutsche Leitindex DAX, auf ein neues Allzeithoch zu klettern. Am Mittwoch war es so weit und die neue Höchstmarke im DAX steht jetzt bei 13.640 Punkten. Die Handelswoche beendete der DAX bei 13.576 Punkten, was einem kleinen Wochenplus von 0,3 Prozent entspricht.

