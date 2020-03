Wochengewinner DAX: Vonovia, Beiersdorf, Deutsche Börse

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Hurra, es gibt sie noch: Aktien im deutschen Leitindex, die auf Wochensicht zulegen können (zur Erinnerung: In der vorletzten Handelswoche schlossen ALLE DAX-Werte im Minus). Und das, obwohl der DAX – gefangen in der Corona-Panik – die Handelswoche (KW10) mit -349 Punkten bzw. 2,9 Prozent erneut im tiefroten Bereich beendet. Kleiner Trost: der Absturz ist längst nicht mehr so heftig, ...



