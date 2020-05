Wochengewinner DAX: Deutsche Bank, MTU Aero Engines, Daimler

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Nach kurzer Konsolidierung in der nachösterliche Woche nimmt der DAX wieder Schwung und legt in der zurückliegenden Handelswoche 525 Punkte bzw. 5,1 Prozent zu. Kurzzeitig gelingt sogar der Sprung über die 11.100er Marke, die aber bis zum Wochenschluss nicht gehalten werden kann. Trotz weiter kräftig steigender Erstanmeldungen für Arbeitslosenhilfe in den USA – seit Ausbruch der Krise inzwischen mehr als 30 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung