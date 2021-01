Wochengewiner TecDAX: Pfeiffer Vaccum erreichen nach verbesserter Prognose neues Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Mit einem Plus von 14,7 Prozent auf 186 Euro sind die Aktien des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum in der abgelaufenen Handelswoche die mit großem Abstand besten Aktien im deutschen Technologieindex TecDAX. Gleichzeitig erreichen die Papiere mit dem jetzt erreichen Kursniveau ein neues Rekordhoch auf Wochenschlussbasis und am Donnerstag beim Tageshoch von 192,80 Euro auch ein neues Allzeithoch.

