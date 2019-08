Wochenendtipp: Maker Faire Hannover / Das bunte Mitmach-Festival für die ganze Familie

Hannover (ots) -An diesem Wochenende, dem 17. und 18. August, kommen dieDIY-Künstler erneut in Hannover zusammen. Hier präsentieren 1200Maker ihre verrückt-kreativen und zukunftsweisenden Projekte imHannover Congress Centrum. Mit jährlich über 20.000 Besuchern ist dieMaker Faire ein "Must-See-Event" in Hannover, das man ebenso erlebenmuss wie das Maschseefest.Er war mit ihnen schon auf dem Burning Man Festival - derniederländische Maker Ronald Duikersloot reist zur Maker Faire mitseinem feuerspeienden Wolf "Fenrir" und dem umgebauten VW-Käfer"Rusty" an. Weitere Highlights sind die Erfindungen des gebürtigenEngländers Frank Barnes, der seine tierisch anmutenden Robotermitbringt. Ein toller Hingucker ist außerdem das"Zurück-in-die-Zukunft-Auto", das Alexander Günnewig originalgetreunach jahrelanger Teilesuche aus einem DeLorean gebaut hat. In derDark Gallery zieht Ocho alle Blicke auf sich, die leuchtendeRiesenkrake aus dem Atelier von Tim Davies.Naturkosmetik selbst herstellen, Roboter bauen und programmieren,schmieden, schweißen oder löten lernen oder einfach nur staunen - aufder Maker Faire ist alles möglich: Man kann das leuchtendeSchwarmkunstprojekt, das in Zusammenarbeit mit dem stadtbekanntenKünstler Franz Betz entstehen soll, mitgestalten oder beim RobertaRegioZentrum Hannover seinen selbst programmierten Roboter auf denParcours schicken. Die Jungs der Roberta-Initiative sind übrigensgerade Junioren-Weltmeister bei der Robotik-Weltmeisterschaft inSydney geworden. Sowohl an den über 200 Ständen als auch in diversenWorkshops können kleine und große Besucherinnen und Besucher staunen,entdecken und mitmachen.Es gibt einen YouTuber Meet-Up-Point, an dem sich bekannte Makerden Fragen der Besucher stellen. Mit dabei ist u.a. HassanAbu-Izmero, der als HABU regelmäßig über 190.000 Abonnenten mitseinen Videos unterhält. Außerdem reist Lukas Jenni aka Jenni.Swissextra mit seinem Maker-Truck aus der Schweiz an. Ebenfallsangekündigt hat sich die mittlerweile auch in den USA sehr bekannteMakerin Laura Kampf.Verschiedenste Vorträge runden das Programm der DIY-Messe ab.Unter anderem berichtet Ralf Stoffels, was man im Hackerspace soalles mit einem Trafohäuschen anfangen kann und Moritz Metz verrätseine 99 ganz legalen Netzbasteltricks.Auf die Ohren gibt es auch von den Funkamateuren desDARC-Ortsverbandes H13. Sie beleben die Mittelwellenfrequenz AM828kHz neu und präsentieren während der Öffnungszeiten ein buntesInformationsprogramm exklusiv für die Maker Faire. DerVeranstaltungsrundfunk ist vor Ort über ausleihbare MW-Radiosempfangbar.Cosplayer, Steampunker und Star-Wars-Fans erhalten in ihrenKostümen freien Eintritt und können die Maker Faire noch ein bisschenbunter machen. Darüber hinaus trifft man in den Hallen umher wuselndeR2D2-Droiden und in einer Arena treten die Schaukampf-Roboter der MadMetal Machines in packenden Duellen gegeneinander an.Streetfood-Anbieter verwöhnen mit kulinarischen Genüssen undtalentierte Singer/Songwriter sorgen für eine musikalischeUntermalung im Stadtpark.Infos und Tickets zum familienfreundlichen Festival gibt's auf derWebseite. Hier erfährt man auch, welche Maker ausstellen und wannwelche Vorträge und Workshops starten. Ein Tages-Ticket ist ab10,-Euro zu haben. Kinder unter 6 Jahre sind frei. Für Unentschlossenegibt es erstmals ein vergünstigtes Ticket für Spätbesucher, womit manam Sonntag ab 15 Uhr die Veranstaltung besuchen kann. Alle Ticketsgibt es auch an der Tageskasse.Presseakkreditierungen: Unter folgendem Link können sichPressevertreter (auch Blogger, YouTuber und Jugend- undSchülerpresse) anmelden.Infos und Tickets zum bunten Familienfestival gibt es unterwww.maker-faire.de/hannover.Journalisten (auch Blogger, YouTuber und Jugend- undSchülerpresse) können sich hier für das bildstarke Eventakkreditieren: https://maker-faire.de/presse/akkreditierung/.Die Maker Faires stehen unter der Schirmherrschaft desBundesbildungsministeriums.Pressekontakt:Heise MedienPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSylke Wilde0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell